Champions League, Totti: "Per la Roma punto importante"

Francesco Totti dice la sua sull’inizio del percorso in Champions League della Roma, reduce dall’1-1 raccolto a Istanbul contro il Fenerbahçe. “È un punto che speriamo possa servire nella classifica finale e poi meglio un punto che zero. Vediamo, è ancora la prima partita di Champions, è tutto da vedere”, ha detto l’ex capitano giallorosso alla prima tappa del “World Legend Padel tour”. “Spero che possa continuare così, il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte. Perciò penso che quando si arriverà a febbraio, marzo si tireranno le somme”, ha aggiunto.