Lombardia, Ignazio La Russa a Bertolaso: "La politica è figlia dell'ascolto"

“La politica non è un luogo dove ci si può imporre in virtù del ruolo, è un luogo dove ci si impone in virtù della capacità di farsi accettare”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine del convegno “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano, ha commentato il botta e risposta sulle nomine sanitarie andato in scena nell’aula del consiglio regionale della Lombardia tra l’assessore al Welfare Guido Bertolaso e il capodelegazione di Fratelli d’Italia in giunta Romano La Russa, suo fratello. “Bisogna che anche chi, come Bertolaso, che io stimo e rispetto, ha una grande esperienza, capacità, si renda conto che la politica non è una cosa in cui basta avere un ruolo per decidere – ha proseguito La Russa – La politica è figlia anche del colloquio, dell’ascolto, della capacità di compenetrarsi nelle posizioni delle varie forze politiche, altrimenti sarebbe troppo facile”, ha concluso.