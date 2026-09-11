11 settembre 2001, Trump: “Non dimenticheremo mai, per questo oggi combattiamo”

Il presidente Usa Donald Trump ha celebrato venerdì il 25esimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre 2001 in cui morirono 2977 persone, partecipando a una cerimonia al Pentagono a Washington, uno dei luoghi colpiti dai terroristi di al Qaeda. “Con gli eventi di quella mattina, 2.977 anime meravigliose sono state strappate dal nostro mondo. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che abbiamo prestato per la prima volta in loro nome un quarto di secolo fa: non dimenticheremo mai, mai. Ecco perché oggi combattiamo. Non abbiamo scelta. Può esserci solo la vittoria”, ha detto il capo della Casa Bianca.