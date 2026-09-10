Champions League, Fenerbahce-Roma 1-1: Brown replica a Cristante

Nell’inferno di Istanbul, una buona Roma porta a casa un prezioso 1-1 contro l’ambizioso Fenerbahce nella prima giornata di Champions League. Prova dai due volti per i giallorossi: ottimo il primo tempo coronato dal bel gol di Cristante su assist di Malen, nella ripresa però i turchi spinti dal loro pubblico hanno fatto la voce grossa trovando prima il pari con Brown e poi sfiorando la vittoria con una traversa colpita da Akè nel finale. Un risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto e che premia la personalità mostrata dalla squadra di Gasperini per almeno un’ora.

Il tecnico aveva chiesto uno step al gruppo per questo ritorno nell’Europa che conta, sette anni dopo, e bisogna dire che le risposte ci sono state. Molto bene Dybala e Malen, a cui è mancato solo il gol. Ottima la prova di Cristante, così come di Svilar decisivo in almeno un paio di circostanze. Ora il prossimo appuntamento con la Champions è di quelli da ricordare, all’Olimpico arriverà il Real Madrid dell’ex Mourinho.

Le formazioni

Nella Roma due i cambi operati da Gasperini rispetto alla partita vinta contro l’Atalanta: giocano Rensch a destra, al posto di Lulli, e Soulé con Dybala sulla trequarti a supporto di Malen. In panchina Mora. Giallorossi ancora senza Pellegrini indisponibile. Fenerbahce senza l’ex Lazio Guendouzi squalificato dopo i fatti di Lione nei preliminari. Out anche gli infortunati Marco Asensio (ex Real Madrid) e Oosterwolde, in attacco gioca l’ex laziale Muriqi e non Lukaku che parte dalla panchina.

Il racconto del match tra Fenerbahce e Roma

Nella bolgia di Istanbul inizio difficile per la Roma, messa subito alle corde dalla squadra di casa. Turchi pericolosi in avvio prima con Elmaz e poi in contropiede con Aktürkoglu. In entrambe le occasioni Svilar è attento e non si fa sorprendere. Dopo la sfuriata iniziale del Fenerbahce, la Roma prova a reagire e dopo una ventina di minuti arriva anche a sfiorare il vantaggio con un destro di Dybala sventato da Ederson.

Con il passare dei minuti la squadra di Gasperini inizia a prendere in mano le redini del gioco e al 39′ passa in vantaggio con un gran destro da fuori area di Cristante. Nulla da fare per Ederson. Nell’occasione pregevole il lavoro di Malen autore dell’assist per Cristante.

Archie Brown marcato da Gianluca Mancini e Devyne Rensch, Istanbul, Turchia, 10 settembre 2026 (AP Photo/Khalil Hamra)

Prima dell’intervallo la squadra di Gasperini sfiora anche il raddoppio con Wesley prima e Malen poi. Ma il Fenerbahce si salva. In avvio di ripresa veemente reazione del Fenerbahce al 48′ trova subito il pareggio con un bel gol di Brown in pallonetto, su assist pregevole di uno scatenato Greenwood. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra turca continua a spingere e sfiora anche il raddoppio con Muriqi che, liberato in area, si fa ipnotizzare da un ottimo Svilar in uscita. Gasperini prova a correre ai ripari inserendo forze fresche, dentro Pisilli al posto di un Koné in difficoltà. La Roma si riaccende e reclama anche un rigore per un contatto in area tra Dybala e un difensore, l’arbitro lascia correre.

Dopo un’altra occasione per Greenwood, palla sull’esterno della rete, ancora Roma pericolosa con un destro potente di Malen di poco alto. Nel Fenerbahce entra l’ex Lukaku per Muriqi e il belga è subito protagonista con un assist per Aydin su cui è decisivo Svilar con una parata da terra. Gasperini manda in campo anche Mora per Soulè e fa esordire De Roon al posto di Malen. La gara resta vibrante, con le due squadre che non si accontentano. Finale da brividi con il Fenerbahce che sfiora il gol vittoria con una clamorosa traversa colpita da Aké, sugli sviluppi di una punizione. La Roma si salva e porta a casa un punto prezioso in ottica qualificazione.