11 settembre 2001, Totti: "Ricordo quel giorno, non volevo giocare la partita con il Real"

Francesco Totti ricorda la strage dell’11 settembre 2001. Nella stessa giornata si giocò il match di Champions League tra Roma e Real Madrid allo stadio Olimpico, durante il quale il n°10 giallorosso segnò il suo primo gol in Coppa dei Campioni. “L’ 11 settembre più che la partita Roma-Real Madrid mi ricordo quello che è successo negli Usa e l’attacco alle torri gemelle, perché fino alla fine era in dubbio la partita, poi alla fine abbiamo giocato ma era una partita surreale, una partita diversa, io non avrei giocato per rispetto a tutte le persone decedute”, ha detto Totti alla prima tappa del “World Legend Padel Tour”. “Tutte le persone americane, tutto quello che era successo, mi dispiace tantissimo, è passato tantissimo tempo e ancora oggi ricordiamo quel brutto episodio”, ha aggiunto l’ex attaccante azzurro.