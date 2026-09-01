Ucraina, Modi a Putin: "Dobbiamo impegnarci per porre fine alla guerra"

“L’India sostiene qualsiasi iniziativa di pace” in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro dell’India Narendra Modi durante un incontro con il presidente della Russia Vladimir Putin. “Ogni giorno che la guerra continua, l’umanità viene essenzialmente fatta regredire di un passo”, ha aggiunto, “allo stesso tempo, ogni passo verso la pace offre a tutta l’umanità una reale speranza di pace. Dobbiamo passare da una guerra senza fine alla fine della guerra, alla fine delle ostilità. Dobbiamo muoverci in questa direzione; è fondamentale per tutta l’umanità”.