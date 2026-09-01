Omicidio Tupac, condannato Duane “Keffe D” Davis: le reazioni al momento della sentenza della giuria

Per quasi trent’anni, l’omicidio di Tupac Shakur è stato uno dei misteri irrisolti dell’hip-hop, un caso caratterizzato da testimoni riluttanti, sospettati morti e dubbi sul fatto che qualcuno sarebbe mai stato chiamato a risponderne. Duane “Keffe D” Davis ha trascorso anni a parlare della sparatoria del 1996 con molte persone, tra cui investigatori, registi e intervistatori, e attraverso la sua autobiografia, “Compton Street Legend”. I pubblici ministeri hanno usato queste testimonianze per costruire un caso di omicidio contro di lui, mentre il suo avvocato ha sostenuto che Davis avesse raccontato storie per denaro e notorietà. Una giuria di Las Vegas ha condannato Davis per omicidio di primo grado e ora rischia l’ergastolo. Dopo meno di tre ore di camera di consiglio, Davis, 63 anni, è stato posto in custodia cautelare senza possibilità di cauzione e la sentenza è prevista per il 13 ottobre.