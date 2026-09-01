Nepal, le ricerche dei lavoratori dispersi nei tunnel delle centrali elettriche

In Nepal proseguono le ricerche dei lavoratori in diverse gallerie di centrali elettriche allagate. Un’associazione del settore privato che rappresenta le società elettriche ha dichiarato che almeno 900 lavoratori risultano dispersi in 12 impianti idroelettrici danneggiati dalle inondazioni improvvise nei distretti nepalesi di Rasuwa e Nuwakot. Si ritiene che circa 500 di questi lavoratori siano intrappolati nelle gallerie. Quattro corpi sono stati recuperati da tre gallerie piene di fango, secondo quanto riferito dall’esercito nepalese.