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martedì 1 settembre 2026

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Ucraina, attacco di droni russi su Odessa: le immagini dei soccorsi

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La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero, e l’area circostante nella notte tra lunedì e martedì, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Secondo il Servizio statale di emergenza, l’attacco ha preso di mira infrastrutture civili, energetiche e portuali. La Russia ha utilizzato diversi tipi di armi senza pilota, ferendo una persona, secondo quanto riferito dalle autorità. Il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, ha affermato che la Russia ha colpito anche un traghetto al confine con la Romania.