Messi dice addio alla Nazionale, la reazione dei tifosi a Buenos Aires: "Siamo tristi"

Lionel Messi ha annunciato lunedì il ritiro dal calcio internazionale con la maglia dell’Argentina, ponendo fine a 21 anni di carriera in Nazionale coronati dalla vittoria della Coppa del Mondo nel 2022. Per le strade di Buenos Aires, tra i murales che celebrano la carriera di Lio, i tifosi raccontano la propria tristezza. “È stata una decisione dolorosa — e che mi fa ancora molto male — ma capisco che sia giunto il momento”, ha dichiarato il 39enne sul suo account Instagram. Messi, che continuerà a giocare a livello di club con l’Inter Miami nella Major League Soccer, ha partecipato a sei Mondiali. Ha vinto il titolo quattro anni fa in Qatar e ha anche guidato l’Argentina alla finale nel 2014 e di nuovo quest’anno, quando l’Albiceleste ha perso contro la Spagna ai tempi supplementari nel New Jersey.