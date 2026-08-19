Furti all’aeroporto di Malpensa, 10 donne arrestate: le ladre in azione

La Polizia di Stato ha arrestato 10 persone, tutte donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di circa un centinaio di furti commessi presso l’aeroporto ai danni di passeggeri in transito. Ecco le ladre in azione all’interno di un ascensore, nei video diffusi dalle forze dell’ordine. Fondamentale infatti è risultato l’esame capillare delle immagini di videosorveglianza, il confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e i servizi di appostamento e pedinamento.