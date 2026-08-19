Cosenza, ritrovato l’ultraleggero disperso: i soccorritori sul luogo dell’incidente

E’ stato individuato nelle montagne di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, il relitto dell’ultraleggero scomparso domenica mattina. A bordo i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, partiti da Capo d’Orlando e diretti a Sibari. I due erano di rientro da una vacanza in Sicilia. Il recupero dei corpi probabilmente sarà effettuato dal Nucleo SAF dei vigili del fuoco già presente da giorni sulle montagne di Fuscaldo. Fondamentale per restringere l’area delle ricerche è stato l’utilizzo dell’IMSI catcher, uno strumento che consente di individuare un telefono cellulare attraverso il segnale della rete mobile e di restringere progressivamente la zona in cui si trova. Un supporto particolarmente importante in questo caso, considerata la conformazione del territorio: il relitto è infatti precipitato in una zona impervia, con una fitta vegetazione e difficilmente visibile dall’alto, rendendo necessario procedere alle ricerche a piedi.