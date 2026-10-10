Roma, Svilar out per un mese: le immagini dell'infortunio in allenamento

Mile Svilar si è infortunato. Il portiere della Roma, tra i migliori della Serie A, ha riportato in allenamento una frattura da stress sul quinto dito del piede che lo costringerà a restare fuori per circa un mese. L’estremo difensore giallorosso salterà non solo il big match di domenica a Como ma anche gli impegni Champions, compreso quello col Real Madrid di mercoledì prossimo, oltre alle partite di campionato con Genoa e Napoli, fra le altre. Il tecnico Gian Piero Gasperini la definisce una “brutta tegola. Vediamo se sarà necessario mettere una vite e questo porterà i tempi a dopo la sosta”.