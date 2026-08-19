Cosenza, individuato l’ultraleggero scomparso: morti gli occupanti

A bordo due avvocati romani di 64 ae 55 anni che erano di rientro da una vacanza in Sicilia

E’ stato individuato in mattinata sulle montagne di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, il relitto dell‘ultraleggero scomparso domenica mattina. A bordo avvistati anche i corpi dei due occupanti dell’aereo: Carlo Arnulfo e Angela Buccico, due avvocati romani partiti da Capo d’Orlando e diretti a Sibari. I due erano di rientro da una vacanza in Sicilia.

Il relitto è stato ritrovato durante un sorvolo di un elicottero dell’Aeronautica Militare con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino calabrese. Sul posto si stanno recando via terra squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

Chi sono le vittime

A bordo del velivolo viaggiavano Carlo Arnulfo, 64 anni residente a Roma, e la compagna Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera ma anche lei residente a Roma. L’ultraleggero era partito domenica mattina, alle 9.30, dalla pista di campo di volo di Capo d’Orlando in contrada Tavola Grande. Sabato mattina era atterrato nel Messinese dopo essere partito dall’avio superficie di Giubiliana, in provincia di Ragusa.