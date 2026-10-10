Milano, protesta contro i data center in piazza della Scala

Presidio contro i Data Center in piazza della Scala, a Milano. I manifestanti chiedono di limitare la realizzazione di nuove infrastrutture e di valutare con attenzione l’impatto sul territorio, sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. “Ieri ero in provincia di Bergamo, a Treviglio, dove c’è un grossissimo progetto di data center a fare un’assemblea pubblica. C’erano più di 200 cittadini che sono venuti a sentirci e anche nella provincia di Bergamo sta nascendo effettivamente una rete di comitati contro i data center”, ha raccontato Enrico Duranti, attivista ambientale. “E lo dico perché quello che ci ha spinto in questi mesi è uno studio continuo di tutti i progetti per capire quello che è il progetto reale che si vuole fare della Lombardia, ma ancor di più di tutta l’Italia”, ha aggiunto. “È un progetto di colonizzazione digitale a tutti gli effetti. Sono i dati che ce lo dicono. Non è ammissibile che il 90% delle aziende che stanno investendo nei data center sono aziende americane. Non c’è nessuna strategicità in questa questione”, ha sottolineato.