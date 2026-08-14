Ucraina, raid russo su Kramatorsk: un morto e 17 feriti

Almeno una persona è stata uccisa e 17 sono rimaste ferite in seguito a un attacco aereo russo a Kramatorsk, in Ucraina.

Secondo le autorità locali, Mosca ha sganciato 6 bombe aeree sulla città durante la notte, aggiungendo che, a seguito dell’attacco, alcune abitazioni private e un garage hanno preso fuoco. In un condominio, le strutture dal primo al sesto piano sono crollate e si è sviluppato un vasto incendio.