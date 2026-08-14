Stati Uniti, il monito di Hegseth a Cuba: "Tutte le opzioni sono sul tavolo, comprese quelle militari"

Giovedì il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha sostenuto una più forte cooperazione regionale in materia di sicurezza contro i cartelli transnazionali della droga durante la sua visita alle forze statunitensi e alle esercitazioni militari multinazionali a Panama. Hegseth è salito a bordo della USS Gridley a Panama City, dove ha elogiato l’equipaggio per i recenti dispiegamenti e ha affermato che le forze statunitensi stanno lavorando per impedire che “organizzazioni terroristiche designate, trafficanti di droga e altre bande violente” minaccino i cittadini americani. La sua visita ha coinciso con PANAMAX 2026, un’esercitazione multinazionale di 11 giorni che ha coinvolto gli Stati Uniti, Panama e altri 17 paesi: l’obiettivo è rafforzare la protezione del Canale di Panama e migliorare la capacità dei paesi di rispondere congiuntamente alle minacce. Hegseth ha inoltre dato il benvenuto alla Colombia come 19° membro della cosiddetta Coalizione delle Americhe contro i cartelli e ha avvertito Cuba che Washington è pronta a prendere in considerazione opzioni militari, poiché l’amministrazione Trump intende far valere quelle che ha definito “prerogative strategiche americane” nell’emisfero. “Tutte le opzioni sono sul tavolo, comprese quelle militari”, ha dichiarato Hegseth.