Trump avrebbe cambiato aereo di nascosto dopo il vertice Nato di Ankara

Secondo il “Washington Post”, a luglio Donald Trump avrebbe lasciato in segreto il vertice Nato di Ankara, in Turchia, a bordo di un altro velivolo militare, mentre la Casa Bianca faceva credere che il presidente stesse viaggiando sull’Air Force One. Secondo la testata, alla base della scelta ci sarebbe stata una minaccia di assassinio contro Trump da parte dell’Iran. Lo stratagemma è stato messo in atto mentre i giornalisti e alcuni membri dello staff della Casa Bianca erano stati indotti a credere di trovarsi sullo stesso aereo del tycoon.

Trump è stato quindi trasferito dall’Air Force One a un aereo militare C-32A. Il trasferimento è avvenuto tramite un camion per il catering aeroportuale, per evitare l’attenzione di telecamere e giornalisti. L’amministrazione Usa non ha risposto direttamente alle domande relative all’articolo del “Washington Post” sull’operazione. L’Aeronautica Militare, che gestisce la flotta di aerei per i viaggi ufficiali, ha rinviato le domande al governo.