Rio de Janeiro, elicottero si schianta a Vista Chinesa: quattro i morti

Quattro persone hanno perso la vita nello schianto di un elicottero in una zona boschiva di Rio de Janeiro, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco; si tratta del secondo incidente elicotteristico verificatosi in meno di due mesi nella città. Le autorità hanno dichiarato che è in corso un’indagine per determinare la causa dell’incidente. L’incidente è avvenuto nei pressi di Vista Chinesa, uno dei punti panoramici più famosi di Rio de Janeiro. Situato nel Parco Nazionale di Tijuca, tra la zona sud e quella nord della città, offre una vista mozzafiato su luoghi da cartolina come il Cristo Redentore, la Laguna di Rodrigo de Freitas, le spiagge di Ipanema e Leblon, il Giardino Botanico e parte della Baia di Guanabara.