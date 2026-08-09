Campi Flegrei, vigili del Fuoco ancora al lavoro tra le macerie causate dal terremoto

Proseguono le attività dei vigili del fuoco nell’area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati oltre 1.200 interventi per verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione. A Pozzuoli continuano a operare squadre e personale specializzato, con il supporto dei moduli per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, impiegati per la valutazione delle condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessati dagli effetti del sisma. Nella clip il lavoro a Cigliano, territorio di Pozzuoli, per la messa in sicurezza di una frana che aveva isolato alcune abitazioni.