Spin Time, Gualtieri: “C’è amarezza, la proposta era solida”

“C’e amarezza, onestamente. La nostra proposta è molto solida, anche non svantaggiosa, vorrei dire anche per la proprietà, quindi mi avrebbe aiutato molto. Mi è dispiaciuto non sia stata accolta e poi ovviamente c’è un’amarezza più in generale perché si dimentica un dato di fondo: che l’Italia ha un deficit di edilizia pubblica e, quindi, qui stiamo parlando di persone che hanno diritto alla casa e che sono in lista. Questo è il problema e noi ci misuriamo con questi limiti”. Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando a margine dell’assemblea pubblica di Spin Time, palazzo occupato colpito da un incendio a fine luglio.