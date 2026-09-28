Yemen, Houthi abbattono drone delle forze governative: le immagini

(LaPresse) Nelle scorse ore gli Houthi hanno diffuso un filmato che mostrerebbe i resti di un drone da ricognizione, utilizzato dalle forze governative sostenute dall’Arabia Saudita, abbattuto nella provincia di Hajjah, nello Yemen. Nel video, si vedono alcuni uomini intorno ai resti del drone, che gli Houthi hanno descritto come un Karayel, con etichette recanti la scritta “Made in TURKIYE”. In precedenza i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, avevano accusato le forze governative yemenite di aver colpito un mercato nella provincia di Taiz, uccidendo almeno sette persone, mentre almeno altre 40, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite. L’esercito del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha respinto le accuse degli Houthi, affermando di aver attaccato “magazzini e postazioni” degli Houthi nelle zone settentrionali, meridionali e occidentali di Taiz, causando “decine di morti e feriti” tra i ribelli.