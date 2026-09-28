Intelligenza Artificiale, Nomisma lancia AI.DEA. De Castro: “Alle PMI serve cambio di paradigma”

(LaPresse) Le piccole e medie imprese attorno a un tavolo per discutere delle opportunità che l’intelligenza artificiale può portare nel loro mondo. Il 16 e 17 ottobre, a Bologna, Nomisma lancia assieme a Confindustria l’evento “AI.DEA – Forum di Varignana”. Un’occasione, spiega il presidente di Nomisma Paolo De Castro intervistato da LaPresse, per superare “la difficoltà delle imprese nell’applicare l’intelligenza artificiale” che secondo De Castro “sta proprio nel comprendere questo cambiamento culturale. Per esempio la gestione dei dati, che è l’elemento più delicato. Le imprese devono capire che devono essere digitalizzate tutti i dati dell’impresa, tutti i processi produttivi, le tecniche utilizzate. Non si tratta semplicemente di prendere una macchina e applicarla, prendere un robot e applicarne le funzioni, ma significa far entrare l’IA nella gestione aziendale, nell’organizzazione aziendale. Un nuovo paradigma, cioè un nuovo modo di fare impresa”. Paradigma che ad AI.DEA sarà sviluppato non in astratto, ma attraverso l’esempio di casi concreti di imprese piccole e medie che hanno sfruttato al meglio questa tecnologia. “Ad esempio” prosegue De Castro, “quanta energia possiamo risparmiare se gestiamo i flussi all’interno di un’azienda attraverso l’intelligenza artificiale? E la logistica, che impatto ha se la facciamo gestire da questi algoritmi. In questo caso, ad esempio, Barilla rappresenterà un esempio interessantissimo”. “I casi concreti ci aiutano a capire le difficoltà che poi le imprese stanno avendo nell’applicare l’IA. Chiaro che ci sono alcune filiere più facili come la sanità o le macchine automatiche e altre più difficili, però dobbiamo far capire al sistema imprenditoriale che è arrivato il momento, non è più rinviabile. Siamo ancora molto indietro e questa è l’occasione per andare a fondo sul tema”. E per il forum del 16 e 17 ottobre a Bologna De Castro lancia l’appello: “Con questa prima edizione facciamo una scommessa con Confindustria per far capire ai 200 imprenditori che hanno deciso di partecipare cosa cambia nella loro organizzazione aziendale applicando questo nuovo paradigma all’interno delle loro imprese”.