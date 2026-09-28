Attentato a base Usa nel Regno Unito, Trump: "Li abbiamo presi"

(LaPresse) “Li abbiamo presi”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito dei cinque uomini arrestati nelle prime ore di domenica vicino a una base aerea britannica utilizzata dagli Stati Uniti per la guerra contro l’Iran. Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni parlando con i giornalisti presso la base aerea di Andrews la sera di domenica 27 settembre. La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata alle 00:45 relativa a tre veicoli sospetti che sembravano dirigersi verso la base RAF Fairford, una base di proprietà britannica gestita dagli Stati Uniti in base a un accordo risalente alla Guerra Fredda. Gli arresti giungono in un momento di crescente tensione a causa della minaccia rappresentata da Stati ostili per il Regno Unito, con Russia e Iran tra coloro che hanno utilizzato gruppi per procura per commettere crimini per loro conto sul suolo britannico. Trump ha inoltre fatto sapere di aver cenato con Dario Amodei, CEO di Anthropic, che ha descritto come una persona “molto stimata”. L’incontro tra Trump e Dario avviene dopo che i CEO di Anthropic e OpenAI hanno recentemente dichiarato che i modelli all’avanguardia americani sono così potenti da essere pericolosi e che devono essere regolamentati e testati in modo indipendente prima di essere rilasciati. Trump ha respinto la necessità di nuove normative sull’IA, liquidando i discorsi sui rischi per l’umanità come una “bufala” ideata per favorire la Cina.