Usa, Georgia: 12 adolescenti feriti in una sparatoria durante festa di compleanno

(LaPresse) Due gruppi di persone si sono sparati a vicenda durante una festa di compleanno nel Carolyn Crayton Park di Macon, nello Stato americano della Georgia. La sparatoria è avvenuta nelle prime ore di domenica 27 settembre, poco dopo la mezzanotte. Un gruppo di giovani si era recato al parco per festeggiare il diciottesimo compleanno di una ragazza, dopo essere stato cacciato da una casa affittata per il party alcune ore prima. A un certo punto, secondo quanto ricostruito dallo sceriffo della Contea di Bibb, un altro gruppo è arrivato al parco e ne è scaturito uno scontro. “Entrambi i gruppi si sono scambiati insulti, hanno estratto armi da fuoco e poi hanno iniziato a spararsi a vicenda”, ha dichiarato lo sceriffo David Davis. Gli investigatori stanno ancora cercando di stabilire quale fosse il legame tra i due gruppi e cosa abbia scatenato le ostilità. Un video di sorveglianza del parco mostra una raffica di spari durata circa 30 secondi, mentre le persone fuggono dalla zona. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno appreso che le vittime erano state trasportate in un ospedale vicino con mezzi privati. Un ragazzo di 19 anni, quattro ragazzi di 18 anni, cinque ragazzi di 17 anni e due ragazze 18enni sono stati curati per le ferite riportate. Due delle persone ferite versano in condizioni critiche. Non sono stati effettuati arresti immediati, ma lo sceriffo ha affermato che gli investigatori hanno individuato diverse persone di interesse.