Saviano allo Spin Time: "Questa non è Casa Pound, ci troverete fermi e resistenti"

“Qui non c’è un’occupazione, qui non è Casa Pound, mentre Casa Pound viene tutelata perché è un’occupazione politica, qui invece è una società di famiglie, quindi qui si tratta di persone che per sopravvivenza hanno permesso a questo edificio di continuare a vivere”. Sullo Spin Time, Roberto Saviano, ha le idee chiare e ha voluto spiegarle direttamente alle decine di persone che da quattro giorni animano il presidio sotto il fabbricato sequestrato dopo un incendio.

“C’è una politica – ha aggiunto a margine della visita – che si sta muovendo anche dietro le quinte, parlo del Sindaco, anche la Chiesa sta facendo moltissimo. So bene – avverte poi lo scrittore- che Piantedosi sta portando avanti una politica anche un po’ furba, di far credere a un pezzo di opinione pubblica che questo tipo di operazioni significhi liberare il paese da aree di illegalità, di abuso, ma non è questo il caso, ribadisco, qui non si tratta neanche di un’occupazione o di una gestione di militanza politica, è importante togliere queste ambiguità”. Sulla vicenda Saviano, che si è intrattenuto con le famiglie tra le tende, ha anche offerto una ulteriore chiave di lettura, puntata sugli interessi della criminalità: “Sono qui anche perché è una possibilità di ricordare che cos’è Roma, Roma in questo momento è una delle città più esposte all’investimento criminale negli immobili, parliamo di migliaia e migliaia di case sfitte, comprate solo per nascondere denaro. Non sarà possibile spegnere questa esperienza, qualunque cosa intenderà fare la politica di governo ci troverà fermi e resistenti“.