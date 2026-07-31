Messina, comandante vigili del fuoco Burgio: "Ancora cinque i dispersi, scaviamo su più fronti"

“La situazione allo stato attuale permane nella fase di ricerca e salvataggio, stiamo continuando le attività di scavo e ricerca delle persone disperse. Confermo il numero attuale dei dispersi che è di cinque, a fronte del recupero di stamattina di una persona deceduta. Abbiamo diversificato, stamattina i cani si sono soffermati su due punti diversi e abbiamo iniziato a operare su altri fronti, dove è possibile che si trovino gli altri dispersi. Intanto l’incendio non si estingue purtroppo. Previsioni è difficile farne, è un crollo complesso”. Lo ha detto il comandante dei Vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sul luogo del crollo di una palazzina che ha causato la morte di una persona, il ferimento di altre tre, mentre cinque restano disperse.