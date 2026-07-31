Crollo a Messina, individuato un corpo sotto le macerie

Ci sono sviluppi a Messina, dove ieri pomeriggio una palazzina di tre piani è crollata parzialmente nella zona di Pistunina a seguito di un’esplosione causata probabilmente da una bombola del gas. In queste ore i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno individuato il corpo di una persona sotto le macerie.

Potrebbe trattarsi dell’imprenditore Carmelo Leone. Lo ipotizzano i parenti dei quattro anziani appartenenti alla famiglia Leone dispersi da ieri pomeriggio, sul posto in attesa degli sviluppi dei soccorsi.

Continuano intanto le operazioni di ricerca degli altri cinque dispersi. Nell’esplosione sono rimaste ferite tre persone, trasportate d’urgenza in ospedale.

Musumeci: “Seguo con apprensione notizie insieme a Meloni”

“Seguo con apprensione, assieme alla premier Giorgia Meloni, le notizie che giungono da Messina in merito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina di tre piani nella zona sud della città. Ho appena sentito telefonicamente il prefetto Di Stani per un aggiornamento e sono in contatto con il sindaco Basile”, ha scritto su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di recupero dei dispersi. La speranza di trovarli in vita è sempre viva”.