Roma, sequestrati 300 chili di droga in un appartamento

Aveva preso in affitto un appartamento a Roma per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un carico di 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’uomo, un quarantasettenne milanese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con un ‘campionario itinerante’ di 50 chili di hashish ed un set di valigette termiche imbottite con più di 2300 panetti di droga. Il valore al dettaglio della sostanza sequestrata avrebbe potuto generare proventi per circa un milione di euro. È accaduto nel quartiere Magliana, a Roma, dove si è sviluppata un’indagine lampo degli investigatori della Squadra Mobile capitolina, nata da alcuni movimenti anomali del quarantasettenne. L’uomo, infatti, dopo aver parcheggiato una utilitaria davanti all’ingresso di una attività commerciale, ha poi iniziato a vagare con un atteggiamento sospetto tra le palazzine della zona. Fermato dagli agenti per un ordinario controllo, non ha saputo fornire valide giustificazioni circa la sua presenza, in piena notte, nel quartiere. Trovato in possesso delle chiavi di accensione del veicolo, ha tentato quindi invano di allontanare ogni sospetto circa la sua riconducibilità allo stesso. La sua evidente ritrosia si è però infranta di fronte al ritrovamento, all’interno del bagagliaio della stessa auto, di una valigia contenente un carico di 60 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 48 kg. Gli agenti sono risaliti ad un appartamento, collocato in uno stabile vicino, di cui l’uomo è risultato, a dispetto di quanto dichiarato, conduttore. Una volta rintracciato il proprietario della casa vacanze, i poliziotti, varcatane la soglia, si sono trovati di fronte ad una cucina accessoriata a base per la refrigerazione, la conservazione e la lavorazione della droga.