Israele, Netanyahu accusa Mamdani: "Incita all'odio"

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, replica al sindaco di New York, Zohran Mamdani, sostenendo che con le sue affermazioni sta “incitando all’odio”. Il primo cittadino della Grande Mela ha minacciato di far arrestare Netanyahu nel momento in cui dovesse arrivare a New York per l’Assemblea generale dell’Onu a settembre. “Dovrebbe essere processato all’Aia”, aveva detto Mamdani. Ma, intervistato da Fox News, Netanyahu ha detto di voler essere presente al Palazzo di vetro, nonostante l’avvertimento del sindaco. Per il premier israeliano, Mamdani “dovrebbe essere il sindaco di tutti i newyorkesi: ebrei, cristiani, musulmani, tutti. Ma sta cercando di mettere un gruppo contro l’altro”.