Teatri condominiali dell'Italia centrale in Patrimonio Unesco: le parole di Giuli

“Per l’Italia è motivo di grande orgoglio condividere con la comunità internazionale l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale del sito ‘Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale’. È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione italiana”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli in merito alla decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’Unesco che, nel corso della 48esima sessione che si sta svolgendo a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026, ha iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale ‘Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale’.