Cuba, presidio all'Ambasciata di Roma per celebrare il 26 luglio

Decine di manifestanti si sono radunati a Roma in piazza Santa Prisca per poi partire in direzione della vicina ambasciata cubana e portare il proprio saluto e sostegno alla causa dell’isola caraibica. La manifestazione cade infatti nell’anniversario del 26 luglio 1953, data dell’assalto alla Caserma Moncada di Santiago da parte di Fidel Castro, evento riconosciuto come fondamentale per la successiva rivoluzione che portò alla presa del potere contro Fulgencio Batista. All’esterno dell’ambasciata i manifestanti sono stati accolti da esponenti diplomatici cubani, tra cui l’ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar, che ha pronunciato un discorso di ringraziamento e di ricordo del Movimento 26 Julio e di Fidel Castro, di cui quest’anno cade il centenario della nascita. L’incontro è stato anche l’occasione per denunciare l’attuale situazione che Cuba sta vivendo a causa dell’embargo statunitense e del blocco energetico in corso sull’isola. Al presidio, tra gli altri, hanno partecipato rappresentanti di Potere al Popolo, USB, Cambiare rotta e Osa, Rete dei Comunisti e FGC.