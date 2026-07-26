Iran, al confine con l'Iraq il traffico commerciale crolla per la guerra

Il traffico commerciale al valico di frontiera tra l’Iran e la regione curda semiautonoma dell’Iraq è diminuito in modo significativo, per la ripresa del conflitto tra gli Stati Uniti e Teheran. Sabato alcuni camion carichi di merci attendevano al valico di Haji Omeran, nella regione curda dell’Iraq, mentre le autorità effettuavano i controlli prima di autorizzarne il passaggio. “La situazione non è buona, le transazioni commerciali e la circolazione dei camion merci hanno risentito della ripresa della guerra e sono diventate più difficili”, afferma Khadir Rahim, un camionista iraniano.