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domenica 26 luglio 2026

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Iran, al confine con l'Iraq il traffico commerciale crolla per la guerra

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Il traffico commerciale al valico di frontiera tra l’Iran e la regione curda semiautonoma dell’Iraq è diminuito in modo significativo, per la ripresa del conflitto tra gli Stati Uniti e Teheran. Sabato alcuni camion carichi di merci attendevano al valico di Haji Omeran, nella regione curda dell’Iraq, mentre le autorità effettuavano i controlli prima di autorizzarne il passaggio. “La situazione non è buona, le transazioni commerciali e la circolazione dei camion merci hanno risentito della ripresa della guerra e sono diventate più difficili”, afferma Khadir Rahim, un camionista iraniano.