Cuba, Ascari (M5S): "A settembre missione per incontrare la popolazione"

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha preso parte al presidio organizzato da diverse sigle politiche e della società civile all’esterno dell’Ambasciata cubana a Roma. La manifestazione, convocata per l’anniversario dell’assalto alla caserma Moncada del 1953 da parte di Fidel Castro, è stata anche l’occasione per denunciare l’attuale situazione che l’isola sta vivendo a causa dell’embargo statunitense e del blocco energetico in atto. A margine del sit-in, Ascari ha dichiarato: “È dovere essere qui in solidarietà a Cuba, perché Cuba è diventata una Gaza silenziosa. La popolazione cubana vive ormai senza quasi più niente, senza elettricità, non può andare al lavoro, non c’è più benzina, 80 ore di blackout consecutive, senza cibo”. “Tutto questo è inaccettabile e il blocco criminale imposto dagli USA deve finire”, continua, condannando anche il comportamento del nostro paese nei consessi internazionali: “L’Italia ha avuto un’occasione importante all’ONU per finalmente prendere una posizione e non l’ha fatto”. Per questo motivo, “noi continueremo a pretendere una netta presa di posizione contro questo blocco criminale e illegale”. A questo scopo, Ascari quindi annuncia che dal “21 al 26 settembre saremo a Cuba” con una delegazione di parlamentari all’interno di una missione internazionale che servirà a “testimoniare e incontrare la popolazione cubana, per poi riportare tutto quanto vedremo in Parlamento”, così da “pretendere azioni concrete, ma soprattutto una presa di posizione netta”. Al momento è confermata la presenza solo di delegati pentastellati, ma la partecipazione potrebbe allargarsi anche ad altri partiti.