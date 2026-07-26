Cina, il tifone Noul si abbatte sul Paese: le immagini dalla contea di Huidong

Il tifone Noul ha toccato terra domenica mattina, portando nel fine settimana venti e forti piogge nel sud della Cina, compresa Hong Kong. Secondo il centro meteorologico nazionale cinese, Noul ha toccato terra domenica mattina nella contea di Huidong, nella città di Huizhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. La tempesta, che si è sviluppata rapidamente, è stata il primo tifone a raggiungere la terraferma nella provincia del Guangdong quest’anno e il più forte ad aver colpito la Cina finora nel 2026, secondo la CCTV. Il tifone Noul ha portato forti venti e piogge intense in tutto il Guangdong, costringendo all’evacuazione di oltre 715.000 persone.