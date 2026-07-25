Usa, agente polizia uccide uomo nel Wisconsin durante arresto: le immagini della sparatoria

Alta tensione a Madison, nel Wisconsin, dopo che un agente di polizia ha ucciso un uomo, Corey Ruiz, durante un arresto in una strada trafficata della città. Secondo quanto affermato dalle forze dell’ordine la vittima avrebbe ferito il poliziotto con un un coltello. L’avvocato della famiglia dell’uomo ucciso sostiene che la morte sia ingiustificata e incostituzionale. Secondo il legale la polizia stava cercando di arrestare Ruiz perché sospettato di un reato minore contro il patrimonio e afferma che abbia fatto uso eccessivo della forza