Spagna, incendi vicino a Madrid: evacuate 60mila persone

Il governo di Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale, mentre il Paese lotta per domare i numerosi incendi che lo stanno devastando in un’ondata di calore.

Gli incendi hanno costretto all’evacuazione di circa 60.000 persone dalle città a ovest della capitale. Le fiamme sono alimentate da temperature che dovrebbero superare i 39 gradi. Due grandi roghi si sono uniti in un unico incendio che, entro venerdì pomeriggio, aveva già bruciato 30 chilometri quadrati. La presidente regionale Isabel Díaz-Ayuso lo ha definito il peggiore nella storia di Madrid.

Nel frattempo, un incendio ad Ávila, a meno di due ore a nord-ovest della capitale, ha divorato 90 chilometri quadrati. La Guardia Civil ha arrestato un uomo e sta indagando su un altro per aver presumibilmente utilizzato macchinari pesanti in un’area in cui era vietato a causa del rischio di incendio. La polizia ritiene che una scintilla abbia innescato le fiamme.