SpaceX lancia in orbita Starship: la partenza e il rientro del razzo tra gli applausi

Dal Texas SpaceX ha lanciato ancora una volta in orbita il razzo Starship, che nel suo volo nella serata di venerdì ha percorso metà del globo, rilasciando 20 dei più avanzati Starlink.

Il viaggio, durato un’ora, si è concluso con un ammaraggio così morbido che la navicella è rimasta a galla nell’Oceano Indiano mentre la diretta streaming di SpaceX si concludeva, suscitando l’entusiasmo dei dipendenti al sito di lancio. SpaceX ha sostituito sei dei 33 motori del primo stadio dopo che la settimana scorsa non si erano accesi, causando un’interruzione del lancio all’ultimo secondo. Stavolta, invece, nessun problema in fase di decollo, mentre delle difficoltà si sono presentate al rientro del razzo: non si è fatti acceso un numero di motori sufficiente da consentire il ritorno sulla Terra, provocando una discesa troppo rapida e il conseguente impatto con il Golfo del Messico. Secondo SpaceX, si è trattato comunque del miglior rientro mai effettuato, con il razzo vettore che ha fluttuato tra poche fiammate.

La NASA ha bisogno che Starship completi i test e raggiunga presto l’orbita, in modo che gli astronauti di Artemis III possano esercitarsi nell’attracco della loro capsula il prossimo anno.