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giovedì 23 luglio 2026

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Sicilia, le immagini dell'impressionante incendio in provincia di Agrigento

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(LaPresse) Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia, dove diversi roghi hanno devastato vaste aree dell’isola, costringendo all’evacuazione di alcuni residenti. A Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione immediata di due contrade minacciate dall’avanzata delle fiamme. Per rafforzare le operazioni di spegnimento è stato inviato un Canadair dalla Sardegna, anch’essa alle prese con numerosi incendi boschivi. Da giorni la Protezione Civile aveva dichiarato l’intera Sicilia a massimo rischio incendi. Le alte temperature, vicine o superiori ai 40 gradi, e il forte vento stanno alimentando i roghi in diverse aree dell’isola, da Palermo a Catania fino alla provincia di Agrigento.