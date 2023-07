Le impressionanti immagini girate dagli abitanti minacciati dai roghi sulle colline attorno al capoluogo siciliano

Le fiamme a ridosso delle case sulle colline attorno Palermo. Sono impressionanti le immagini girate dagli abitanti della zona tra Baida e Monreale, colpita dagli incendi, nella notte tra lunedì e martedì. Molte abitazioni sono state evacuate, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme sono divampate per tutta la notte in tutte le province della Sicilia. Sono 55 i roghi ancora in atto nell’Isola e il forte vento di scirocco rende impossibile a canadair ed elicotteri di operare.

