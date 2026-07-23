San Diego, apre il Comic-Con: migliaia i fan in fila

(LaPresse) Il Comic-Con di San Diego ha aperto i battenti mercoledì con una serata di anteprima, accogliendo una lunga fila di fan.

Centinaia di partecipanti alla convention hanno affollato i corridoi del centro congressi della città californiana e, non appena le porte si sono aperte, si sono diretti verso gli stand preferiti. In tantissimi si sono presentati con un costumi stravaganti che rappresentano i loro personaggi preferiti. Il San Diego Comic-Con, è l’evento annuale dell’intrattenimento multi-genere e dei fumetti più grande del mondo, ed è dedicato al mondo delle arti, del cinema e dei fumetti.