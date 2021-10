Cosplay e super eroi hanno potuto mettere in mostra i propri costumi, rispettando speciali protocolli Covid

(LaPresse) A New York torna in presenza il Comic Con. Fan e appassionati di manga e fumetti si sono ritrovati faccia a faccia al Jacob Javits Center dopo l’evento andato in scena l’anno scorso in forma virtuale, a causa della pandemia. Cosplay e super eroi hanno potuto mettere in mostra i propri costumi, rispettando speciali protocolli Covid: tutti i visitatori over 12 devono essere vaccinati mentre i bambini per accedere devono mostrare un tampone negativo. All’evento, che durerà 4 giorni, sono attesi 140mila visitatori.

