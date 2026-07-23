Pavia, scoperta fabbrica clandestina sigarette: ne produceva un milione al giorno

(LaPresse) – I finanzieri dei Comandi provinciali di Caserta e Frosinone hanno scoperto e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia di Pavia, in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, e un deposito in provincia di Cremona che serviva a stoccare il tabacco lavorato e le materie prime. L’operazione, sviluppata congiuntamente dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caserta e dal Gruppo di Cassino (Frosinone), ha portato all’arresto di una persona e a 14 denunce in stato di libertà per contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi.