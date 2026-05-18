Contrabbando di sigarette, a Malpensa sequestri per 744mila euro in 5 mesi

I Finanzieri di Varese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno intensificato i controlli a Malpensa dall’inizio del 2026. L’operazione ha portato alla denuncia di 44 persone per contrabbando di tabacco e 163 contestazioni amministrative. Sono stati sequestrati oltre 2.563 kg di tabacco e melassa, per un valore di 744 mila euro, con sanzioni per 1,85 milioni. I passeggeri, soprattutto dal Nord-Africa e dall’Asia, trasportavano sigarette prive di contrassegni fiscali. L’evasione totale di tributi stimata supera i 190 mila euro.