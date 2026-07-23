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giovedì 23 luglio 2026

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Morte Fakir, a Roma in piazza il Movimento per il diritto all'abitare

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“Non potevamo non muoverci, soprattutto come Movimento per il diritto all’abitare, che ha una larghissima componente migrante, dopo quello che è successo a Bologna”. A parlare è Paolo di Vetta del Movimento diritto all’abitare e promotore della manifestazione. “Il modo in cui è morto Fakir. Tutto il meccanismo di copertura che si è messo immediatamente in moto per tutelare gli agenti e il personale sanitario che è intervenuto fa spavento”. Dopo i fatti di Bologna, manifestazione anche a Roma per la morte del cittadino marocchino Abderrahim Fakir “Pensiamo – prosegue – che il problema più serio sia questo, cioè questo scudo penale che è stato attivato per coprire un’azione che è solo da condannare, ma soprattutto non consentire una giusta indagine su quello che è accaduto”. Non è la prima volta che succede – spiega Chiara Piliego, professione medico – non ci sono dei veri e propri protocolli, ma sappiamo tutti che queste situazioni spesso degenerano e portano alla morte della persona soccorsa. L’abbiamo visto tante volte, bisognerebbe investire in una formazione che porti anche le forze dell’ordine e i soccorritori a riconoscere una situazione in cui intervenire in maniera diversa”.