Ucraina, raid russo senza precedenti su Kiev: esplosioni e incendi diffusi nella capitale

(LaPresse) Nuovo attacco nella notte contro Kiev: secondo le autorità ucraine, un raid russo con l’impiego di missili balistici ha provocato una vittima e otto feriti nella capitale. Le esplosioni sono iniziate intorno all’1:30 e sono proseguite per diverse ore, causando incendi e danni in almeno cinque quartieri della città. Colpiti edifici residenziali, uffici, strutture industriali, un dormitorio e diversi veicoli. I soccorritori hanno salvato quattro persone da un’abitazione privata in fiamme nel distretto di Sviatoshynskyi e hanno evacuato alcuni residenti da un edificio di tre piani colpito nel distretto di Shevchenkivskyi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nei distretti di Solomyanskyi, Desnianskyi e Dnipro per spegnere altri roghi. Gli attacchi russi contro Kiev sono aumentati nelle ultime settimane, mentre l’Ucraina continua ad affrontare una carenza di sistemi di difesa aerea Patriot, considerati tra gli strumenti più efficaci per contrastare i missili balistici.