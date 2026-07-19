Milano, maxi controlli dei Carabinieri: un arresto e 13 denunce

(LaPresse) Milano e hinterland, maxi controlli dei Carabinieri contro degrado urbano, bande giovanili e spaccio di droga. Le operazioni straordinarie condotte nel mese di luglio 2026 dal Comando Provinciale di Milano hanno coinvolto diverse aree del territorio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza. Durante i servizi sono state controllate quasi 500 persone: una persona è stata arrestata e altre 13 denunciate. Tra queste anche un 17enne, trovato in possesso di cocaina. Le attività hanno visto impegnati i militari delle Compagnie territoriali con il supporto dei reparti del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, nell’ambito delle strategie di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri. Gli interventi sono stati finalizzati in particolare al contrasto dei fenomeni legati alla criminalità giovanile, al degrado nelle aree urbane e alla diffusione delle sostanze stupefacenti.