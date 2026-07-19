Strage di via D’Amelio, la Polizia ricorda il giudice Borsellino e la sua scorta

(LaPresse) A Palermo la Polizia di Stato ha commemorato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità istituzionali, tra cui il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, insieme ai familiari delle vittime. Presenti anche il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il sindaco Roberto Lagalla, il questore Vito Calvino e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari. La commemorazione si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro da parte del capo della Polizia presso la lapide dedicata ai Caduti, all’interno dell’Ufficio Scorte della caserma P. Lungaro. Successivamente, nella cappella della caserma, è stata celebrata una Santa Messa in memoria delle vittime dal cappellano della Polizia di Stato don Massimiliano Purpura.