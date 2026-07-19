Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 19 luglio 2026

Ultima ora

Svezia, rara coppia di tornado si fonde in un unico vortice

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

(LaPresse) Uno spettacolo raro e impressionante nei cieli della Svezia occidentale, dove una coppia di tornado è stata ripresa mentre si spostava tra laghi e campi nei pressi di Grästorp. Le immagini mostrano due enormi vortici d’aria che ruotano fianco a fianco prima di fondersi in un unico tornado. Secondo la testimone che ha assistito alla scena, il fenomeno è durato circa 15 minuti ed è stato vissuto come un’esperienza «surreale» e allo stesso tempo «spaventosa». La giornata è stata caratterizzata da un’intensa ondata di maltempo, con forti piogge che hanno causato allagamenti localizzati e danni di lieve entità in diverse aree della Svezia. Le autorità non hanno segnalato feriti gravi né danni significativi.