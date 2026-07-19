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domenica 19 luglio 2026

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Lega, Fagioli: “Bossi mi ha detto di riunire le leghe. Zaia democristiano, Salvini lavora ma parla troppo”

LaPresse
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(LaPresse) “Bossi prima di lasciarci mi ha detto: Fagioli vedi di riunire tutte le leghette qui, se no è un casino. Solo tu puoi salvare la Lega”. Ci sono figure che nella storia della militanza della Lega Nord hanno scritto un pezzo di storia, una di queste è senza dubbio Elio Fagioli: classe 1946, nato a Saronno, militante della Lega della primissima ora, si congeda dagli amici ancora oggi con il ‘Padania Libera’, tra i militanti lombardi Fagioli è un’istituzione, al punto che nel 2022 arrivò a prendere un voto un durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Ma Fagioli è ancora un vero e proprio termometro dello stato di salute del partito, e proprio di questa ha parlato con LaPresse alla festa della Lega di Pontida a Cisano Bergamasco. “Zaia in segreteria? No, è troppo democristiano. Salvini? Lavora tanto, ma parla troppo e deve smetterla con sto Ponte di Messina”.